L'ex campione d'Europa Stoichkov: "Il Napoli può vincere lo scudetto! Lozano? Ricorda me..."

Hristo Stoichkov, ex campione d'Europa con il Barcellona nel 1992, adesso è un commentatore per l'emittente messicana Univision Tudn. Martedì sera era al San Paolo e ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino: "Il Napoli mi piace molto. E mi piace tutto, al di là dei singoli. Li avevo visti già in estate a Miami durante l'amichevole contro il Barcellona e mi avevano fatto una grande impressione. Gli azzurri sono una squadra equilibrata, giovane e con esperienza. Ancelotti può stare tranquillo perché con questa squadra può vincere il campionato e fare anche bene in Europa. Lozano? Veloce e molto bravo davanti. Un po' ricorda il primo Stoichkov, ma non posso fare paragoni con nessuno perché è troppo giovane. Può giocare in tutte le posizioni dell'attacco e fa sempre bene. Anche Ancelotti mi ha parlato molto bene di lui e speriamo che Hirving capisca subito il calcio italiano".