L'ex Carannante: "Con l'Inter mi aspetto Raspadori titolare. Ecco il mio pronostico"

Il difensore del Napoli di Maradona Campione d'Italia e d'Europa, Antonio Carannante, è stato ospite della trasmissione 'Delietta Gol' in onda su Prima Tv

TuttoNapoli.net

Il difensore del Napoli di Maradona Campione d'Italia e d'Europa, Antonio Carannante, è stato ospite della trasmissione 'Delietta Gol' in onda su Prima Tv: “Con il Barcellona le sostituzioni schematiche sono state determinanti, perché il Napoli aveva trovato le misure e stava tenendo testa al Barcellona. Mario Rui dopo un momento di difficoltà ha preso le misure a Yamal e l’ingresso di Olivera ha invece ridato forza all’attaccante catalano. Stesso discorso per Politano. Capisco che come Spalletti si tende a cambiare soprattutto gli esterni però l’anno scorso avevi Lozano...

De Laurentiis? Non è facile trovare dei collaboratori bravi, però spero non si faccia condizionare da altri fattori come accaduto nella scelta di Garcia. Formazione anti-Inter? Mi aspetto Raspadori in campo. Pronostico? 3-1 per il Napoli, spero che però Calzona non faccia i cambi schematici”.