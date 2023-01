L’ex Carnevale incorona Spalletti: “E’ il miglior allenatore della Serie A"

Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli, sulle colonne de Il Mattino ha espresso il suo pensiero sul momento dalla squadra partenopea

Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli, sulle colonne de Il Mattino ha espresso il suo pensiero sul momento dalla squadra partenopea: "Spalletti sta facendo un grande lavoro, per me è il miglior allenatore della Serie A. Sta valorizzando i suoi calciatori al massimo. Per vincere il campionato il Napoli deve mantenere lo stesso atteggiamento di sempre, considerando che le avversarie andranno moltiplicheranno le loro forze per provare ad avvicinarsi".