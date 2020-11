L'ex Caruso: “Hysaj merita il rinnovo. Stupito dal mancato impiego di Rrahmani”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Ciro Caruso, ex difensore del Napoli. “Koulibaly è uno dei del Napoli – ha detto Caruso a Radio Crc – quando vede che i compagni fanno poco movimento, prende palla e si spinge in avanti per dare la scossa. Per me è insostituibile”. Secondo Caruso “Il Napoli non sta attraversando un calo. Ci sta essere meno brillanti in qualche occasione, visto che si gioca ogni tre giorni”. Non decolla la trattativa per il rinnovo di Hysaj. “Un calciatore duttile come Hysaj – ha detto Caruso a Radio Crc – meriterebbe il rinnovo. Un atleta con le sue caratteristiche fa sempre comodo”. Anche Caruso, come tutti i tifosi del Napoli, non sa spiegarsi come mai Rrahmani non sia stato ancora impiegato in gare ufficiali. “Anche io mi chiedo come mai Rrahmani non venga inserito nelle rotazioni – ha detto Caruso a Radio Crc – molto probabilmente non è ancora entrato in forma. Fidiamoci di Gattuso, di calcio e di difensori nello specifico, se ne intende”.