L'ex Castellini: "Meret è finalmente esploso per un solo motivo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Castellini, ex portiere di Napoli, Monza e Torino: "E' stata una grande emozione anche per me vedere lo Scudetto a Napoli. Meret è stato scelto dalla società come titolare e si è tolto dalla schiena il dualismo con Ospina. Per me non esiste l'alternanza in porta, solo quando il titolare non gioca affatto bene. Gollini e Vicario per il dopo-Meret? Purtroppo non sono più in forma, sennò metterei i guantoni e verrei io (ride ndr)...".