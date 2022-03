L'ex ciclista Moser: “Scudetto al Napoli? Nel finale delle corse vince chi ha i nervi più saldi”

"Per vincere lo scudetto occorrerà fare quanti più punti possibili in queste ultime tappe. Sono interista e sto soffrendo per questo momento della mia squadra".

TuttoNapoli.net © foto di Francesco Moser, ex ciclista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “L’Italia? Nello sport succede anche che siamo campioni d’Europa e poi usciamo dal Mondiale, questa cosa però è incredibile. Sono avvenimenti che non hanno spiegazione e logica. Trentino e Napoli hanno un bellissimo legame, qualche volta sono salito anche io a Dimaro a seguire il ritiro degli azzurri, molte squadre approfittano della nostra terra, ora invece vedo che molti club preferiscono andare all’estero. Per vincere lo scudetto occorrerà fare quanti più punti possibili in queste ultime tappe. Sono interista e sto soffrendo per questo momento della mia squadra. Il Napoli di Spalletti? Nel finale delle corse bisognerà avere i nervi saldi, i giocatori adesso devono mettere tutto quello che hanno nelle gambe. Tutti vogliono vincere ma per farlo bisognerà tenere i nervi saldi fino alla fine”.