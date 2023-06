L'ex Colomba: "Scudetto? Napoli sempre favorito, le altre hanno problemi economici"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Colomba, ex allenatore del Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Colomba, ex allenatore del Napoli: "Spalletti è una vecchia volpe, ma Rudi Garcia non è da meno. Mi sembra un ottimo allenatore, poi ha già esperienza in Italia e a Roma ha mostrato quanto bene possa fare in Serie A. E' all'altezza della panchina del Napoli, senza dubbio. Poi è chiaro: arrivare dopo Luciano è complicato per chiunque, ma questo ormai è il passato e ora bisogna ripartire da zero. Non è che ci si può cullare su quello che è stato, Rudi Garcia è un pragmatico e sono sicuro che lo trasmetterà subito a tutta la squadra.

La cosa importante è non disperdere il patrimonio tecnico accumulato nella rosa. Il difensore è una perdita importante, ma peserebbe di più perdere un attaccante top come Osimhen. Anche perché un difensore bravo lo si può sempre trovare, anche se Kim è stato mostruoso quest'anno, ma uno del livello di Victor è quasi impossibile da trovare oggi. Le altre big? Hanno tutte problemi economici, mentre il Napoli resta molto solido. Per questo sono convinto che resterà favorito e competitivo anche per il prossimo anno".