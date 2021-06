L'ex Crasson su Mertens: "Ha pagato una stagione negativa al Napoli, ma può ancora fare la differenza"

Bertrand Crasson, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show' a Radio Punto Nuovo: “Previsioni per Belgio-Italia? Le possibili assenze di De Bruyne ed Eden Hazard potrebbero essere decisive. L’Italia è la squadra che mi ha maggiormente impressionato finora, in Belgio c’è molta preoccupazione per questa sfida.

Il difensivismo del Belgio contro il Portogallo? Molto è dipeso dagli infortuni di De Bruyne ed Eden Hazard, che hanno drasticamente abbassato la qualità tecnica della squadra. Il problema è che i tre difensori belgi non sono abbastanza bravi per poter pensare di impostare una partita prettamente difensiva. In ogni caso, ciò che conta è la qualificazione, non giocare bene.

Il calo di Mertens? Ha pagato una stagione negativa al Napoli, ma, in una rosa forte come quella belga, può succedere di perdere il posto. Entrando dalla panchina, però, potrebbe essere decisivo contro l’Italia. Il suo futuro al Napoli? Se recupera brillantezza fisica, può ancora fare la differenza”.