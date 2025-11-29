L'ex Dalla Bona: "Mandai tutti a quel paese perché mi presero in giro, Reja in primis!"

L'ex azzurro Samuele Dalla Bona, nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulla sua esperienza al Napoli: "Un anno al top, gli altri due da emarginato. Nel 2006-07 centrammo la promozione in A, ero titolare, poi non ho più giocato. In estate rifiutai il Birmingham l’ultimo giorno di mercato. Li mandai a quel paese perché mi avevano preso in giro, Reja in primis. E a gennaio si presentò il Cagliari: non mi lasciarono andare".

