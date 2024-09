L'ex dg Marino: "ADL arguto ed attento, il suo Napoli ora è un esempio"

In settimana, Aurelio De Laurentiis ha festeggiato i vent'anni alla guida del Napoli. Il dirigente che con lui ha di fatto ricostruito il club partenopeo è stato Pierpaolo Marino, intervistato da Il Mattino proprio per parlare di ADL: "Ho scoperto un uomo arguto e attento. Ha avuto l’intuizione di come poter espandere il calcio ai diritti di ogni genere: dalla tv a quelli di immagine. Ha imparato in fretta il meccanismo basilare del calcio, ovvero equilibrio finanziario e sostenibilità. Sono queste le capacità attraverso le quali il suo Napoli è diventato un esempio".

Il segreto di De Laurentiis per Marino è stato "non fare mai il passo più lungo della gamba". Il motivo è semplice: "Non è arrivato come appassionato o tifoso. Questo gli ha permesso di mantenere la freddezza dell’imprenditore e rispettare certe regole fondamentali per le aziende tipiche: equilibrio di gestione, costi che non devono superare i ricavi".

Si parla di ADL come di un presidente 'invadente' e che mette dei paletti ai suoi dirigenti sulla gestione del club, ma Marino smentisce tale diceria: "Mi ha dato piena autonomia: eravamo come due fratelli. Insieme abbiamo lavorato benissimo e infatti i risultati sono arrivati. Io ho improntato la gestione dei costi in maniera perfetta".