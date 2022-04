L'ex Di Fusco: “I tifosi ci credono, ma fare paragoni con l’atmosfera del primo scudetto è improponibile”

"Oggi c’è la consapevolezza, ma ci sono due avversari dietro importanti che hanno dimostrato di essere allo stesso livello del Napoli".

TuttoNapoli.net

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Italiano si è presentato già da un paio d’anni come un allenatore innovativo e che sa leggere bene la partita.

La città sta vivendo la lotta scudetto diversamente rispetto al passato? Nel primo scudetto ci credevano squadra e città. Oggi c’è la consapevolezza, ma ci sono due avversari dietro importanti che hanno dimostrato di essere allo stesso livello del Napoli. I tifosi ci credono, ma c’è tanta differenza con la mia epoca. Quello fu il primo scudetto della storia e fare paragoni con quella atmosfera è improponibile.

Osimhen con qualche acciacco? Abbiamo un certo Mertens, che dà un contributo enorme. Tutti vorrebbero averlo come ‘riserva’, ricordiamoci dei gol impressionanti che ha fatto. La qualità e la tecnica di questo giocatore non si discute assolutamente. Lui ha incarnato quello che è lo spirito napoletano e la gente l’apprezza per questo. E’ un giocatore e un uomo positivo, avere queste persone all’interno fa sempre bene”.