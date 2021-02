L'ex Dossena boccia un ritorno di Benitez: "Meglio altri due allenatori"

“Si parla di un possibile ritorno di Benitez a Napoli, ma io preferirei che gli azzurri puntassero su Juric o De Zerbi”. Queste le dichiarazioni rilasciate oggi da Andrea Dossena ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. Nonostante Dossena da calciatore sia stato alle dipendenze di Benitez sia a Liverpool sia a Napoli, l’attuale tecnico del Crema (Serie D) non vedrebbe di buon occhio il ritorno di Rafa in azzurro.

“Meglio puntare su altri”, ha detto Dossena, che non ha lesinato critiche al Napoli di Gattuso per la prestazione offerta ieri nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Atalanta. “E’ vero, un po’ mi stavo annoiando. Il calcio è uno spettacolo. Qualora i tifosi fossero costretti ad assistere ad altre gare come quella di ieri, non ci dovremmo stupire nel caso cambiassero canale. Credo che per conquistare la finale di Coppa Italia al Napoli non basterà ripetere la prestazione di ieri. Non dimentichiamo che l’Atalanta ha tenuto fuori Ilicic per 79 minuti. A Bergamo sarà tutta un’altra storia”.

Stesso discorso per la lotta scudetto. “Per me il Napoli è la terza forza del campionato – ha chiuso Dossena a Radio Crc – per lo scudetto vedo ancora la Juve come squadra da battere, lo dico soprattutto in virtù del recupero di Chiellini”.