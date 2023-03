L'ex ds Pavarese: "Uno Scudetto scippato ed uno buttato: ora c'è tutto per vincere"

L'ex ds del Napoli, Gigi Pavarese, è intervenuto a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte

Il gruppo è affamato, Spalletti sta riuscendo a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, tutti vogliono raggiungere obiettivi che magari prima erano impensabili. Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, con grande competenza, hanno costruito un gruppo straordinario che sta ottenendo grandi risultati. Per me abbiamo due scudetti in meno, come quello di Sarri del 2018 che ci fu scippato, e quello dello scorso anno buttato al vento, ora la squadra è concentrata per vincere. Anche in Champions sta facendo meraviglie, il Napoli ha un piede e mezzo ai quarti di finale, è considerato, e in Europa tutti lo temono".