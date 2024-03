L'ex Filardi avvisa: "Torino costretto a vincere, servirà un Napoli aggressivo"

L'ha detto l’ex azzurro Massimo Filardi a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

“Napoli convalescente? È a buon punto, ritrovando spirito, sorriso e voglia di divertirsi giocando e facendo le cose che hanno sempre fatto. Non c’entra nulla il 4-3-3, sono i principi di gioco a determinare il modo di stare in campo. Calzona sta permettendo loro di ritrovare gli automatismi: riaggressione, difesa dal basso, costruzione sono tutte cose nelle corde dei giocatori del Napoli che ora hanno il piacere di ritrovarle. Il Torino – ha detto l’ex azzurro Massimo Filardi a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - gioca uomo contro uomo, e il Napoli già lo scorso anno aveva preso le misure contro squadre di questo tipo: mi aspetto una pressione molto alta da parte del Napoli. I tre attaccanti azzurri devono andare sui tre difensori azzurri: il Napoli non deve dare al Torino la possibilità di giocare uomo contro uomo, altrimenti si esalta.

Difesa azzurra poco granitica? La squadra deve difendere per reparto, non individualmente. L’intensità deve essere alta per tutti i 90’. La strada da percorrere è questa, il Napoli è quasi costretto a vincere tutte le gare. Avendo poco da perdere e costretto a fare una gara coraggiosa, anche correndo il rischio di prendere delle ripartenze. Il Napoli non deve preoccuparsi di prendere gol ma avere la convinzione di farne sempre uno più degli avversari.

Raspadori? Grande professionista, ha sempre mostrato grande voglia. Stare fuori non è semplice per un calciatore ma lui ha sempre messo massimo impegno ogni volta che è stato chiamato in causa. A Cagliari è bastata una sua giocata per mettere in piedi la partita, lui sa trovare da solo la sua posizione in campo”.