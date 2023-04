L'ex Fontana: "Forse l'ambiente ha caricato la squadra di aspettative"

Gaetano Fontana, allenatore della Turris, è intervenuto a Marte Sport Live

Gaetano Fontana, allenatore della Turris, è intervenuto a Marte Sport Live: "Il ko con il Milan ci poteva stare, anche perché l'ambiente ha giustamente caricato la squadra di aspettative, che forse ha avuto un momento di flessione a livello emozionale, è stata una "non partita" da parte di tutti, quando accade questo vuol dire che tutta la squadra è stata coinvolta. La sconfitta può essere salutare perché in Champions verrà affrontato lo stesso Milan, il ko ha rimesso forse gli azzurri un po' con i piedi per terra, Spalletti ed i suoi uomini ricaveranno una buona lezione dal confronto di domenica scorsa. Ci sono spunti per lavorare, verrà fuori qualcosa di buono.