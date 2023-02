L'ex Fusi: "Casa o trasferta ormai non fa più la differenza, il Napoli giochi con leggerezza"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Fusi, ex calciatore azzurro

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Fusi, ex calciatore azzurro: “Quando giocammo contro la Lokomotiv Lipsia? Francini fu fantastico perché ci regalò il gol che ci permise di andare avanti in quell’avventura conclusa felicemente. A quei tempi c’erano un ambiente ed un pubblico particolare in Germania, adesso invece non fa quasi più differenza giocare in casa o in trasferta anche perché ci saranno i tifosi del Napoli questa sera. Nella partita di questa sera ci possono essere dei valori che si possono avvicinare. Ovvio che nel doppio confronto il Napoli si fa preferire e siamo tutti un po’ curiosi su come torneranno ad esprimersi gli azzurri in Champions League. Se riuscirà a mantenere lo stesso atteggiamento anche in questa competizione si può pensare di arrivare molto lontano. Questa è la forza dell’allenatore che ha saputo plasmare questo gruppo.