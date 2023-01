L'ex Fusi: "Lobotka fondamentale, fa sempre la scelta giusta e gioca semplice"

"Il perno della Roma è Matic, è lui che fa girare la squadra".

TuttoNapoli.net

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Luca Fusi, centrocampista del Napoli che vinse scudetto e coppa UEFA, ha individuato in Stanislav Lobotka l'uomo chiave nel reparto di mezzo della squadra di Spalletti: "Lui è fondamentale per il grande equilibrio che sta dando in fase difensiva e offensiva. Fa sempre la scelta giusta e gioca semplice - dice a Il Mattino -. Il perno della Roma è Matic, è lui che fa girare la squadra. Ha più fisicità di Lobotka e meno giocate, ma il suo contributo è ugualmente importante per l'equilibrio dei suoi".