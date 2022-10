L’ex Fusi: “Lobotka indispensabile? Nel calcio non ci sono giocatori indispensabili”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Fusi, allenatore ed ex calciatore del Napoli

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Fusi, allenatore ed ex calciatore del Napoli: "Il mio periodo a Napoli non lo dimenticherò più anche perché ho avuto la fortuna di giocare con il più forte del mondo, con Maradona. In questi ultimi anni il Napoli è diventato molto competitivo e può ambiare a vincere qualche di importante. Le premesse per tornare a vincere in Italia e in Europa ci sono, poi per arrivare alla fine ci vuole anche un pizzico di fortuna, un episodio favorevole. Però, il gruppo è in continua cresciuta, la squadra sta prendendo convinzione e le basi sono solide.

Ajax-Napoli? Il Napoli si troverà di fronte una squadra giovane, ma che negli ultimi anni ha espresso un ottimo calcio e ottenuto buoni risultati. Col Torino ha risparmiato energie, quelle che serviranno domani per affrontare l’Ajax.

Lobotka non è indispensabile perché giocatori indispensabili nel calcio non ce ne sono, ma in questo momento fa la fortuna del Napoli. Ha avuto un po’ di difficoltà nell’inserimento, ma sta facendo girare molto bene la squadra ed è un valore aggiunto.

Con Kim e Kvara il Napoli è cambiato e vanno fatti i complimenti a chi li ha presi perché non era facile sostituire Koulibaly e Insigne”.