L'ex Genoa Onofri: "Al Napoli manca solo condizione, ma quest'anno ha rivali"

A Radio Marte è intervenuto l'ex giocatore ed allenatore del Genoa ed osservatore Claudio Onofri

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio Marte è intervenuto l'ex giocatore ed allenatore del Genoa ed osservatore Claudio Onofri: “Conosco bene Napoli, come a Genova un episodio determina l’umore della piazza. Siamo ad inizio stagione, la sconfitta con la Lazio è stata determinata da errori ma anche dalla bravura dei calciatori biancocelesti, certo ci sono stati degli errori ma anche cose positive.

Quest’anno sicuramente sarà un campionato più equilibrato, l’anno passato il Napoli non aveva avversari, ora se la gioca con Inter e Milan. Tatticamente nella stesura della manovra del Napoli manca forse ancora qualcosa. Il modulo è più o meno lo stesso, ci sono situazioni in cui devi fare crescere i giocatori che fanno la differenza, ho visto un Napoli che sembrava attenersi al trend consolidato da Spalletti, non credo sia questo il motivo del ko con la Lazio.

La squadra di Sarri era tra l’altro ancora a zero punti, ma ha quattro, cinque giocatori lì davanti che possono giocare nei migliori club d’Italia. Oltretutto lo scorso anno è arrivata seconda, quindi bisogna dare merito alla Lazio. Sinceramente, comunque, anche nelle amichevoli precampionato ho notato l’umiltà e l’intelligenza di Garcia, che non ha voluto fare il fenomeno cambiando le cose di una squadra straordinaria. Ci sono piccoli dettagli tattici da migliorare, come nel gol di Kamada ad esempio dove ho visto Di Lorenzo stringere troppo e forse anche sul primo gol si poteva fare qualcosina in più. In ogni caso, non sarei così preoccupato: non appena alcuni elementi troveranno la condizione ottimale, il Napoli si giocherà lo scudetto con Inter e Milan”.