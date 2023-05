L'ex Giaccherini: "Lo scudetto perso con la Juve nel 2018 resta una macchia"

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Lo scudetto lo avremo meritato anche noi, quello perso con la Juve all'ultimo è stata una macchia, una ferita rimasta dentro. Ma questo non lo considero mio perché non sono più del Napoli, ma ho fatto parte della storia del club e so cosa vuol dire vincere lo scudetto per un tifoso. Qui si fa la storia, ho sentito Zerbin, era emozionato. Altrove vincere lo scudetto è normalità, a Napoli è diverso. Ora la società non deve accontentarsi".