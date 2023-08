L’ex giallorosso Pruzzo: "Dybala-Lukaku la coppia più forte con Kvara e Osimhen"

E secondo Pruzzo, assieme a Paulo Dybala il belga formerà una grande coppia di attaccan

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Romelu Lukaku è atterrato ieri a Roma, pronto a diventare un nuovo calciatore giallorosso. Un acquisto che ha prodotto grande euforia nella Capitale (ieri 5mila tifosi ad attenderlo in aeroporto) e di cui ha parlato anche un grande ex bomber giallorosso come Roberto Pruzzo, attraverso le pagine odierne de Il Messaggero: “C'era bisogno di una ventata d'entusiasmo e complimenti ai Friedkin che per la terza estate consecutiva sono riusciti a sorprenderci. Dopo Mourinho e Dybala, ora tocca a Lukaku. Sinceramente non me lo aspettavo. Si tratta di un grande colpo. Non so se ai livelli di Batistuta ma siamo lì. Come l'argentino e senza false modestie, alla fine come me, il belga è un centravanti che cambia il volto di una squadra”.

E secondo Pruzzo, assieme a Paulo Dybala il belga formerà una grande coppia di attaccanti: “Lukaku avrà Dybala. Non mi sono mai piaciute le classifiche ma con Osimhen e Kvara, aspettando di capire se Vlahovic e Chiesa siano realmente tornati ai loro livelli, ritengo si tratti della coppia più forte del campionato. Sono due attaccanti che possono segnare tranquillamente 40 gol e se pensiamo che la Roma lo scorso anno ne ha fatti 53, vien da sé come il miglioramento sia sotto l'occhio di tutti”.