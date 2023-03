L'ex Hysaj: "Che ricordi a Napoli, spero vincano lo Scudetto! Ecco cosa serve al Maradona"

Elseid Hysaj, terzino della Lazio, ha rilasciato una intervista alla radio ufficiale biancoceleste alla vigilia della sfida contro il Napoli, sua ex squadra

Elseid Hysaj, terzino della Lazio, ha rilasciato una intervista alla radio ufficiale biancoceleste alla vigilia della sfida contro il Napoli, sua ex squadra: "Ci vuole coraggio e consapevolezza per affrontare il Napoli. Loro sono una squadra forte, stanno facendo grandi cose. In uno stadio come il Maradona serve fiducia, oltre al giusto atteggiamento, per riuscire a metterli in difficoltà nel loro stadio. Nel corso del tempo, il Napoli ha cambiato la propria mentalità e molto altro.