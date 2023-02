L’ex Incocciati: “Turnover col Sassuolo? Con grandi motivazioni si sente meno la stanchezza"

Giuseppe Incocciati , ex azzurro e talent di Mediaset Infinity , è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli : " 10mila tifosi del Napoli a Reggio Emilia stasera? Mi sembra anche giusto, è un momento storico, anche come coreografia sarà un bello spettacolo.

Turnover col Sassuolo? L’ultimo abbastanza sostenuto da Spalletti in Coppa Italia non ha portato tanto bene. Credo che la rosa del Napoli possa essere in grado di sostenere tutto questo dispendio energetico. Direi di partire con gli stessi e poi man mano alternarli, già da essere ottimisti nonostante i tanti impegni ravvicinati. Quando ci sono grandi motivazioni i calciatori sentono di meno la stanchezza.

Il Napoli non deve pensare di aver già vinto lo scudetto. La gestione di questo periodo che dà grandi entusiasmi deve essere sempre relazionata all’intelligenza dell’ambiente stessa. La consapevolezza del momento è chiara, ma nello sport non bisogna mai mollare. Non bisogna rischiare nulla, ma Spalletti è bravo a tenere tutti sulla corda, tutti lo seguono alla lettera. La strada è quella giusta, quando l’allenatore detta le linee guida la squadra risponde sempre. Non è ancora vinto nulla, bisogna ancora giocare con la massima concentrazione, questo sicuramente lo saprà fare il team tecnico di Spalletti. Non vedo, quindi, nessuna preoccupazione particolare”.