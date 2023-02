L'ex Inter Berni: “Troppi punti persi con le piccole, ma vanno fatti i complimenti al Napoli”

Tommaso Berni, ex portiere dell'Inter, è intervenuto in diretta su Twitch al canale di TuttomercatoWeb.com.



Come mai l'Inter pecca contro le piccole?

"Nella mia carriera ho sempre detto che sono quelle le partite più difficili. Con le grandi si gioca entrambe a viso aperto e ci sono molti più spazi, con le piccole il livello si sta alzando e diventa tutto più difficile. Sono organizzate, si chiudono bene... Non è però un discorso di mentalità, l'Inter sono anni che sta facendo bene, ma sono comunque punti che pesano moltissimo. Diventano poi punti lasciati che potrebbero pesare. Quest'anno comunque vanno fatti i complimenti al Napoli, l'Inter in ogni caso è più pronta ad affrontare qualsiasi avversario".