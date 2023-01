L'ex Inter Cauet: "Credo che Inzaghi sacrificherà un attaccante per marcare Lobotka"

L’ex centrocampista dell’Inter ed allenatore Benoit Cauet è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

L’ex centrocampista dell’Inter ed allenatore Benoit Cauet è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Quella di stasera è una sfida importante, non credo decisiva per l’Inter ma molto rilevante, perché in caso di ko sarebbe molto complicato rimontare, diventerebbe un'impresa molto pesante. Diversamente se il Napoli dovesse perdere potrebbe perdere qualche certezza, dando linfa alle altre che inseguono. Gli azzurri sono primi con merito, hanno accumulato tanti punti di vantaggio grazie a una base solida di gioco e a una certa sicurezza, determinata dalla continuità di risultati.