L’ex Inter Ramon Diaz crede nella rimonta: “Stagione è lunga, il campionato non è finito”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ramon Diaz, ex nerazzurro nella stagione 1988/89, oggi allenatore dell'Al Hilal è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Se seguo ancora la Serie A? Sempre… e ho goduto con la vittoria dell’Inter nel derby parecchio e al gol di Lautaro. Passano gli anni ma il legame degli argentini con la A resta vivo e forte. Tifo sempre per l’Inter!” ha svelato ai microfoni della rosea “Lì ho vinto lo scudetto mi hanno dato grandi chance. Il derby è stato magnifico e ora spero che continui a vincere per mettere pressione al Napoli.