L'ex Inter Scanziani: "Domani è da vincere ad ogni costo. Dzeko-Lukaku? Mi piace"

L'ex nerazzurro Alessandro Scanziani è intervenuto nel corso del Tmw News ha parlato della super sfida Inter-Napoli in programma domani. " Sarà da vedere come tutti hanno lavorato e in che condizioni ritroveremo le squadre. Mi auguro da ex nerazzurro che l'Inter possa restare in corsa per lo scudetto. Certo, se domani vince il Napoli dimostra davvero di avere grandi qualità però va anche detto che dopo la partita di domani ne mancano ancora ventidue. A mio parere una squadra che può fare 7-8 vittorie di fila c'è. Sarà un mese di gennaio intenso per i nerazzurri: se tutti riescono a dare il 100% qualcosa si riesce a recuperare. Domani è da vincere ad ogni costo, trovando poi anche continuità ".

La coppia Dzeko-Lukaku come le sembra?

"La vedo bene, Dzeko ha dato finora un gran contributo. Non sempre fa il centravanti fermo là davanti ma spesso viene fare la mezzapunta. E quindi con Lukaku che sta più avanti ed è molto bravo nel difendere palla e far gol, può essere una bella coppia".

Brozovic sarà assente domani, ma è stato spesso sostituito bene

"L'importante, ripeto, è che chi va in campo sia al top della condizione. Qualche dubbio ci può essere dopo questa sosta per il Mondiale e vale in ogni caso per tutte le squadre. Vedremo come staranno i giocatori anche dal punto di vista della concentrazione".