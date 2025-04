L'ex interista Djorkaeff: "Sarà una sfida appassionante col Napoli, Conte ha inciso"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex interista Youri Djorkaeff commenta così la corsa-scudetto e il percorso dell'Inter: "Quest'anno c'è un campionato molto combattuto, con le squadre al vertice ancora molto vicine. L’Inter non ha mai mollato dimostrando di avere un carattere forte che le ha permesso di ribaltare situazioni difficili in stagione. E il fatto che siano ancora in lizza in tre competizioni indica che il gruppo è sano. Hanno la possibilità di andare lontano su tutti i fronti".

L’Inter è pure l’unica italiana in Champions.

"Due anni fa erano in finale e ciò dimostra che l’Inter fa parte dell’élite europea, e che può ambire ogni anno al titolo. Secondo me, può tornare in finale".

In Serie A, l’Inter di Thuram deve fare i conti con il Napoli di Conte: come la vede?

"Un duello appassionante tra squadre forti. Conte ha trasmesso personalità e carattere ai giocatori. La fine del campionato sarà ancora più eccitante".