L'ex Juve Carrera: "A Napoli ha costruito tanto, riparta da questa certezza"

Massimo Carrera ha rilasciato una intervista ai taccuini del quotidiano 'TuttoSport' per analizzare la stagione della Juventus: "Questo doveva essere l’anno della ricostruzione, dopo la stagione segnata dalla giustizia sportiva, e non era così scontato che potesse essere seconda con i lavori in corso. Quel che fa scalpore è il cammino dell’Inter, sta facendo davvero un percorso stratosferico, ma anche il campionato della Juventus è ottimo se l’obiettivo era ricostruire e partecipare alla prossima Champions".

Sull'ultima sconfitta in campionato dei bianconeri, questo il pensiero di Carrera: "La Juventus ha perso a Napoli ma ha giocato bene e costruito tanto. Deve ripartire da queste certezze. Deve creare tutti i presupposti per segnare, domenica ha dimostrato di potersela giocare". Sulla possibilità che la Juventus in estate rinforzi il centrocampo con Koopmeiners: "È una bella soluzione: è un giocatore forte e dinamico, ha le qualità per vestire la maglia di un top club come la Juve. È bravo tecnicamente, segna, difende e imposta. Che cosa si può pretendere di più, è un giocatore completo".