L’ex Juve Marchisio: “Pessina-Osimhen come Milik-Lobotka: fischiato fallo al contrario”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’ su Rai 2, l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha commentato il rigore negato al Napoli contro il Monza: “Quello di Pessina su Osimhen per me è rigore, bravo Osimhen ad anticiparlo e a difendere il pallone. E’ la stessa roba di Milik con Lobotka: Milik è dietro, mette il piede davanti e prende lui il fallo. Invece è stato fischiato il contrario. A volte un giocatore è bravo, anche se è indietro mette la gamba davanti, ti anticipa ed è lui in possesso di palla”.