L’ex Juve Marocchino: "Non si può vedere annullare un gol per un presunto fallo a 80 metri"

Domenico Marocchino, ex giocatore tra le altre della Juventus, ospite di Radio Bianconera ha analizzato la sconfitta della Juventus contro il Napoli: "La prestazione non è stata negativa ma come spesso accade ultimamente, la squadra è poco presente nell'area avversaria: quando riesce ad avanzare crea poca densità e di conseguenza pochi pericoli alla retroguardia. Il gol subito? Raspadori era solo perché nell'occasione Fagioli si è fatto un pisolino, capisco che il buco l'ha lasciato Cuadrado ma l'avversario va sempre marcato, non è che se manca il difensore designato, sull'attaccante non va più nessuno".

Marocchino commenta poi quanto accaduto in occasione del gol annullato a Di Maria: "Annullare un gol per un presunto fallo di un quarto d'ora prima a ottanta metri dalla porta, che per me tra l'altro non era nemmeno fallo, francamente è qualcosa che non si può vedere".