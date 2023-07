L’ex Juve Tacchinardi: “Scudetto? Il Napoli è Campione d’Italia ma non è favorito”

Alessio Tacchinardi, storico ex centrocampista bianconero di fine anni '90 e inizio '00, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com:

Alessio Tacchinardi, storico ex centrocampista bianconero di fine anni '90 e inizio '00, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com: “Pogba è un campione che ho adorato, ma non lo si può aspettare in eterno. Quando l'ho visto lo scorso anno non mi aveva convinto, il mio augurio è che possa tornare a giocare come Pogba. E aggiungendolo ai tre già citati (Kessie, Locatelli e Rabiot), non c'è affatto un centrocampo così in Italia.

Con Lukaku, Milik, Kean e Chiesa in attacco, non so quante altre squadre italiane potrebbero avere una rosa così. L'Inter ha perso molti titolari, il Milan ha preso molti ragazzi bravi che dovranno dimostrare di far bene, il Napoli non è favorito perché è campione d'Italia".