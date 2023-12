L'ex laziale Murgia ora è in Romania: “Qui stadi bellissimi, non come a Napoli, Roma o Milano”

Dalla Roma biancoceleste alla Romania, questi i due estremi fin qui nella carriera di Alessandro Murgia

© foto di Image Sport

Dalla Roma biancoceleste alla Romania, questi i due estremi fin qui nella carriera di Alessandro Murgia. Centrocampista centrale classe 1996, dai suoi primi vagiti con la Lazio nel calcio dei grandi (la summa in biancoceleste il gol decisivo per battere la Juventus nella Supercoppa 2017) ha poi cambiato due casacche nel calcio italiano (SPAL e Perugia) finché non ha deciso di andare a misurarsi fuori dal paese. Da quest'estate è in prestito con diritto di riscatto all'Hermannstadt.

TuttoMercatoWeb.com l’ha intervistato in esclusiva per questo Natale in chiave italiani all'estero: “Ricordare un po’ tutto il percorso è sempre bello ed emozionante per me. Sono entrato nella famiglia Lazio che ero un bambino, da quando avevo dieci anni. Ogni anno era un passetto in più verso il sogno da bambino. Sono un tifoso biancoceleste, ancora oggi mi sento legato. Lì ho respirato l’aria dei grandi, già mentre finivo la Primavera: è stato davvero bello. Poi le presenze in Serie A, i gol, soprattutto quello in Supercoppa che rimarrà per sempre perché è valso un trofeo. Ancora oggi la gente della Lazio quando mi vede mi ringrazia ancora. Poi mi fermo, riguardo tutto questo e dico che sono io a dover ringraziare. Certe emozioni non le cancellerò mai”.

Del calcio rumeno che idea si è fatto?

“Ci sono delle società che come budget sono anni luce indietro all’Italia ma alcuni stadi, per esempio, sono invece bellissimi. Anche il nostro lo è. Pesiamo l’influenza del calcio rumeno, sono meno pesanti dell’Italia, ma stanno facendo grandi cose. Penso al Napoli che ha uno stadio vecchissimo, idem Roma e Lazio o Inter e Milan. Magari l’Italia potrebbe prendere spunto, intanto è bello vedere e respirare tutto ciò”.