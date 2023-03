L’ex Lazio Orsi: “Diamo merito alla squadra di Sarri che ha incartato il Napoli”

L'ex portiere e opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”

L'ex portiere e opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”: “Diamo merito alla Lazio che ha incartato un Napoli che sin qui aveva incartato quasi tutte le squadre che ha affrontato sinora, quindi ci sta uno stop. Credo che il Napoli non abbia funzionato in qualche elemento, specie sugli esterni. Nel momento in cui la Lazio ha fermato la manovra azzurra il Napoli avrebbe dovuto incidere maggiormente sulle corsie esterne, ma nè Kvaratskhelia e nè Lozano erano in serata. Non c'è nessun allarme, è solo un piccolo incidente di percorso, bisogna solo gestire al meglio la sconfitta, trarne le conclusioni giuste e tornare come prima.