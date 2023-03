L'ex Lazio Orsi: "Sarri proverà a dettare il gioco a Napoli. Mourinho? La butta in caciara..."

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Nando Orsi, ex Lazio e commentatore Sky

TuttoNapoli.net

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Nando Orsi, ex Lazio e commentatore Sky: “Anche la Lazio riesce a vincere partite più sporche, mentre la Roma predilige un atteggiamento più attendista. I giallorossi subiscono, però, l’intensità degli avversari, e risente particolarmente della scarsa forma delle sue stelle, che influiscono sulla prestazione di squadra”

Giudizio sulle parole di Mourinho?

“Mourinho ha un modo di comunicare particolare, che si è configurato anche come fattore delle sue fortune. Tenta spesso di ‘metterla in caciara’, come si dice a Roma. E’ un tentativo di spostare l’attenzione lontano dal campo. A Roma, inoltre, c’è una venerazione per il portoghese, così come per Sarri, nonostante vi sia una tendenza alla discussione ed il dibattito, quand’anche fosse necessario parlare di campo”

Roma e Lazio devono puntare alla Champions o guardarsi alle spalle?

“L’obiettivo della Roma, visti gli i vestimenti ed i vantaggi che essa determina, non può non essere la Champions. In tal senso, sembra che la qualificazione tra le prime quattro possa definirsi miracolosa, ma ritengo che sia puramente logico rispetto alla dimensione del club. È un obiettivo che si configura come perseguibile anche in virtù della stagione delle avversarie, non propriamente brillante”

Che partita si aspetta dalla Lazio?