L'ex Lazio Sosa: "Scudetto alla Roma? Non esiste! Preferisco lo vincano Inter o Napoli"

vedi letture

L’ex attaccante della Lazio, Ruben Sosa, oggi ambasciatore del Nacional di Montevideo, ha parlato a Tuttomercatoweb: "Milan-Lazio? Occhio. La Lazio ha cominciato male ma è una squadra che merita palcoscenici di alto livello”.

Stasera c’è Milan-Lazio…

“Per i calciatori della Lazio deve essere vissuta un po’ come una finale, può rappresentare la partita della svolta definitiva. La Lazio deve cercare di fare la partita e battere il Milan”.

Perché i biancocelesti hanno stentato?

“La Lazio ha buoni calciatori. Deve credere nelle proprie potenzialità. Serve maggiore cattiveria agonistica. I calciatori devono capire cosa è la Lazio, cosa rappresenta”.

Su chi punta per lo Scudetto?

“Il Bologna sta facendo benissimo, come Napoli e Inter. C’è anche la Roma in corsa ma preferisco che lo vincano Inter o al massimo il Napoli ( sorride, ndr). La Roma non esiste ( sorride, ndr)”.

Domenica il suo Nacional giocherà una partita importante…

“Domenica chi vince tra Nacional e Penarol è campione dell’anno. Sarà una grande partita. Tutti allo stadio, dobbiamo vincere”

Talenti del Nacional da segnalare?

“Mio figlio ( sorride, ndr). Ci sono anche altri calciatori che stanno facendo bene. Ma devono prima crescere qui”.