L’ex Lecce Pasculli avvisa il Napoli: “Occhio ai 45mila del Via del Mare”

Pedro Pablo Pasculli, ex attaccante del Lecce e della Nazionale Argentina, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e si è proiettato alla prossima gara del Napoli contro i salentini: “Gli attaccanti vivono per i goal, quando non segni e passa il tempo inizi ad accusare anche i mormorii della gente. Chi è abituato a segnare e non sente il rumore della rete non vive un bel momento. Un calciatore, quando va in campo, si dimentica di tutto. E’ la nostra passione, è il nostro giocattolo sin da piccoli.

Krstovic? E’ molto bravo, Corvino ha azzeccato due giocatori interessati. Il Lecce non è facile da affrontare adesso, anche contro la Juve ha giocato benissimo. I tifosi della Juve fischiavano i propri giocatori. Giocare al Via del Mare, con 45mila persone, non sarà facile. Krstovic è bravo, attacca bene gli spazi ed ha il senso del goal, diamogli tempo”.