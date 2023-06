L’ex Maggio approva Garcia: “Scelta giusta, ADL non sbaglia mai”

Christian Maggio, ex terzino del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli.



Condividi la scelta Garcia di De Laurentiis? “Sicuramente si tratta di una scelta giusta. Aurelio non sbaglia mai, si tratta sempre di decisioni ponderate. Puntare su Rudi è stata la cosa più importante. Non si allontana tanto da Spalletti e dal suo stile di gioco. Potrebbe cambiare qualcosa solo per il mercato del Napoli, ma il possesso palla e il modo di giocare resta lo stesso”.

Sulla nuova interpretazione del ruolo di Di Lorenzo: “Questa idea è stata sviluppata durante il campionato, Spalletti è stato bravo a far accentrate il terzino ed utilizzarlo come centrocampista nel corso delle partite. Luciano è stato bravo a dare un’identità con scelte azzeccate e mirate”.

Sul calciatore che vorrebbe nella sua squadra: “Direi Kim, perché ha fatto grandi cose in questa stagione. È un calciatore preciso, attento, è stato il fulcro della difesa del Napoli”.