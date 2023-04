L’ex Maggio ci crede: "Milan favorito al 51%, ma il Maradona in certe notti si trasforma..."

L'ex capitano del Napoli Christian Maggio ha parlato a Sky Sport in vista del match di questa sera contro il Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex capitano del Napoli Christian Maggio ha parlato a Sky Sport in vista del match di questa sera contro il Milan: "Negli anni il presidente ha creato un gruppo e un'atmosfera particolare, crescendo sempre. Oggi si vive un'atmosfera diversa dal solito, già da ieri c'era qualcosa di particolare e spero che stasera lo sia altrettanto ovviamente a favore del Napoli".

Favorita fra Napoli e Milan?

"Al momento 51% Milan, ma solo perché è avvantaggiato dalla prima in casa. Si parte alla pari, il Napoli deve fare le stesse cose del campionato, con carattere per trovare la giusta motivazione e stando attenti a quello che può fare il Milan soprattutto con Leao ed Hernandez. Penso che il Napoli stasera avrà le carte giuste per mettere in difficoltà il Milan".

Di chi il compito più difficile fra Calabria e Di Lorenzo?

"Io sono di parte ma spero Di Lorenzo faccia una grande partita, sarà bello carico sicuramente. Ma saranno importanti tutti i reparti, vedremo molti uno contro uno e le difese saranno sollecitate perché ci sono attaccanti importanti".