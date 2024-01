L'ex Magoni: "Bisogna rifondare! Serve gente che ha voglia di correre"

A Radio Crc nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete è intervenuto Oscar Magoni, ex Napoli di Ulivieri e Mazzarri

A Radio Crc nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete è intervenuto Oscar Magoni, ex Napoli di Ulivieri e Mazzarri: “Il Napoli non sta bene: ha dei limiti strutturali che prescindono dall’allenatore. Purtroppo bisogna prendere atto che la mancanza di Osimhen a tempo pieno incide molto sul rendimento dei giocatori, ma si aspettava da tutti gli altri qualcosa in più. Qualche alibi ci può anche stare, ma chi gioca è sempre sotto il proprio rendimento. Zielinski, Lobotka, ma lo stesso Di Lorenzo che ha sempre avuto un rendimento costante sono in calo. Il Napoli sta vivendo un anno interlocutorio e già avere un allenatore col contratto di 7 mesi lo dimostra".

"E’ difficile mettere insieme risultati utili, credo che bisogna ripartire, rifondare e rimettere su una squadra che dia garanzia. I giocatori del Napoli sono forti, non sono diventati incapaci, ma quando si parte male diventa difficile rimettere a posto le cose. C’è un allenatore a termine, giocatori dal rendimento basso e può succedere di incappare in diverse giornate storte. Il Napoli ha bisogno di gente che ha voglia di correre per cui chi non vuole restare che andasse via, è inutile trattenere calciatori demotivati. Ci vuole una grande sterzata nello spogliatoio”.