L'ex Marangon: "Koulibaly farà la differenza al suo ritorno. Olivera? Forte e può migliorare"

Luciano Marangon, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta facendo un grande campionato nonostante le varie vicissitudini che conosciamo tutti, ma nonostante tutto è lì al secondo posto in classifica. L’Inter ha dimostrato fino ad ora di avere qualcosa in più rispetto a tutte le altre squadre. Il calcio però è imprevedibile e può succedere ancora di tutto.

I calciatori forti non mettono mai in difficoltà il proprio allenatore, anzi i calciatori di talento possono fornire alla propria squadra quella consapevolezza che serve per ambire a grandi traguardi. Quando Spalletti avrà la rosa al completo dovrà essere bravo a fare le scelte giuste, ma non ho dubbi che sarà così.

Koulibaly? E' un giocatore importante. Sappiamo quanto in Italia sia fondamentale in Italia la cura della fase difensiva, soprattutto se vuoi vincere lo scudetto. La presenza del comandante in mezzo al campo si sente e il suo ritorno dopo la Coppa d’Africa sarà fondamentale.

Mathias Olivera? E' un buon calciatore con ancora molti margini di miglioramento. Gli scout del Napoli come sempre sono sempre attentissimi sui giovani talenti in giro per l’Europa e nel mondo. Se dovesse arrivare a Napoli non penso avrà problemi di adattamento”.