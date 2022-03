L'ex Mauro critico sull'Italia: "Ma come fai ad avere l'attaccante dell'ottava di Serie A?"

Intervistato da "La Repubblica", Massimo Mauro, ex giocatore, tra le altre, di Juventus e Napoli, parla dell'Italia, estromessa dai playoff

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da "La Repubblica", Massimo Mauro, ex giocatore, tra le altre, di Juventus e Napoli, parla dell'Italia, estromessa dai playoff mondiali dalla Macedonia: "Senza offesa, ma in attacco non possiamo avere il centravanti dell'ottava di Serie A e quello del Sassuolo. Mancini contro i macedoni che poteva fare di più? Accende il fuoco con la legna che ha. Ai suoi tempi lui non aveva il posto garantito in azzurro, oggi sarebbe un lusso. Ai miei tempi uno come Pruzzo non andò al Mondiale '82 e persino Giordano la nazionale l'ha vista poco. Io stesso non ci ho mai messo piede. Quando Mauro era il migliore della Juve, la Juve perdeva. Il calcio lo fanno i calciatori e lo disfano quelli che comandano".