L’ex Milan Savicevic: “Ha tutto per passare il turno, il Napoli non è una grandissima squadra”

Dejan Savicevic è convinto e a La Gazzetta dello Sport non nasconde di tifare anche per i rossoneri

TuttoNapoli.net

"Il Milan ha dimostrato chiaramente che può battere il Napoli". Dejan Savicevic è convinto e a La Gazzetta dello Sport non nasconde di tifare anche per i rossoneri: "Credo che possano passare. Si può fare, ogni partita ha la sua storia. Ha tutto per farlo, poi dipende da tante cose, la Champions non ha mai certezze: un angolo, un palo, una situazione particolare. E un giocatore in più o in meno. Se Osimhen sarà in campo a San Siro tante cose cambieranno. In ogni caso il Napoli è una grande squadra, ma non una grandissima. Quindi è battibile dal Milan".