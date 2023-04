L'ex Milan Savicevic: "Vi spiegò perchè col Napoli sarebbe stato meglio l'1-0!"

"Sono sincero: spero che il Milan si qualifichi per la semifinale, anche se è meglio vincere cinque partite 1-0 che una 5-0"

Così Dejan Savicevic , grande ex giocatore del Milan, in vista del quarto di finale di Champions League dei rossoneri, a La Gazzetta dello Sport: “ Sono sincero: spero che il Milan si qualifichi per la semifinale, anche se è meglio vincere cinque partite 1-0 che una 5-0. Boskov lo diceva sempre. Lo so che è strano dirlo, che sembra paradossale, ma è così.

Adesso sarà più dura per i rossoneri, era meglio restare più coperti. […] sono stato un calciatore e so che cosa sta succedendo in queste ore. Il Napoli adesso ha più motivazioni, vuole reagire dopo la sconfitta, è più carico, nello spogliatoio stanno parlando di come rispondere a un risultato così. La storia s’è complicata. Chi perde ha sempre una spinta in più. Un bell’1-0 sarebbe stato perfetto”.