L'ex Milan Serginho: "Il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa"

"Il Milan ha bisogno di trovare un suo equilibrio di gioco, alterna partite spettacolari come a Napoli in campionato, o di solidità, come con il Tottenham, ad altre in cui soffre troppo". Così Serginho, al Milan dal 1999 el 2008, parlando a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di Champions di stasera tra Milan e Napoli: "Dipende tanto dalla qualità di Leao, Theo, Diaz e Tonali. Se finalmente trova continuità avrà molte possibilità di andare in semifinale di Champions. Il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa ma se il Milan è nella sua versione migliore ha molte chance di andare avanti".