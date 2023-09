L'ex milanista Sala: "Sarà un gran derby, ma la favorita per lo scudetto è il Napoli"

Ci avviciniamo al Derby della Madonnina e ai microfoni di Tuttomercatoweb Luigi Sala, campione d'Italia con i rossoneri nel 1999, ci dice la sua

Ci avviciniamo al Derby della Madonnina e ai microfoni di Tuttomercatoweb Luigi Sala, campione d'Italia con i rossoneri nel 1999, ci dice la sua: "Ho avuto impressioni molto positive da entrambe le squadre. Stanno entrambe bene, i nuovi acquisti si sono inseriti bene e non c'è stato alcun contraccolpo. Mi auguro una bella partita, non deciderà nulla ma comincerà a dare delle indicazioni sulle squadre".

Milan e Inter arrivano appaiate al comando. Sono le due destinate a battagliare fino alla fine per il titolo?

"Per quello che ha fatto l'anno scorso non possiamo escludere il Napoli, anzi. I partenopei a mio avviso devono essere considerati la squadra da battere. Le milanesi però sono attrezzate per dare filo da torcere. L'anno scorso hanno sicuramente pagato tutti gli impegni stagionali, ma ora hanno fatto gli acquisti giusti per completarsi".