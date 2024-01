L'ex Montefusco: "Se vinci la Supercoppa dai un impulso alla stagione"

L’ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'.

L’ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Supercoppa? Se la vinci dai un impulso alla stagione e un’iniezione di fiducia a tutta la squadra. Il Napoli che gioca domani, tolto Kim, è lo stesso che ha vinto lo Scudetto l’anno scorso. Manca solo Osimhen. Un giocatore o un allenatore non fa calcoli e scende in campo sempre per vincere”.