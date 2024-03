L'ex Mora: "Nel Torino gioca il perfetto erede di Kim, ma ci sarà un'asta"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nicola Mora, doppio ex di Napoli-Torino

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nicola Mora, doppio ex di Napoli-Torino: "La convalescenza del Napoli migliora e con Calzona ha ritrovato un buon atteggiamento. Ci sono però ancora tantissime cose da rivedere e migliorare, soprattutto in difesa. Non può andarci sempre bene come è successo contro la Juventus, ma lo sa anche Calzona e ci starà già lavorando in vista di Torino e Barcellona. Il mister non ha la bacchetta magica, in difesa il Napoli ha delle lacune individuali. Juan Jesus non è Kim, per quanto il brasiliano sia un professionista di assoluto livello. Calzona dovrà lavorare sulla quadratura della squadra nel suo complesso, non solo in difesa. Bisogna stringere le linee ed evitare che certi spazi si creino a tutto campo.

Pericoli del Torino? Ha delle individualità importanti, poi ci mette fisico e grinta. Cercherà di distruggere il gioco del Napoli e questo inciderà tantissimo. Gli azzurri dovranno evitare di pensare già alla Champions League, serve fare punti col Toro per inseguire la zona quarto posto. Buongiorno al Napoli? Per me sarebbe stato l'ideale successore di Kim, ora c'è mezza Europa su di lui e si scatenerà un'asta in estate".