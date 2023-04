L'ex Moriero: "Il Napoli ha fatto una bella gara, ma gli manca un po’ di benzina"

"La partita mi è piaciuta ma verso la fine della Champions conta tanto la condizione fisica".

TuttoNapoli.net

“Mi fa piacere, è un gesto che stanno ripetendo in tanti. Anche in Arabia. Bello che venga riproposto dopo anni”. Francesco Moriero, attuale allenatore delle Maldive, è stato il primo insieme a Ronaldo a mimare il gesto dello Sciuscià. E ieri in occasione di Napoli-Milan è toccato a Giroud e Leao.

L'ex Napoli a Tuttomercatoweb parla anche della partita vinta dai rossoneri: “Il Napoli ha fatto una bella gara, il Milan ha mantenuto bene il campo riuscendo, in ripartenza, a fare gol. La partita mi è piaciuta ma verso la fine della Champions conta tanto la condizione fisica. Al Napoli forse manca un po’ di benzina rispetto ad inizio stagione. Comunque grande merito al Milan”.