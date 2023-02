L’ex nerazzurro Recoba: "Mi piace come gioca l'Inter, ma lo scudetto sarà del Napoli"

Nell'intervista rilasciata al canale YouTube di Gianluca Rossi, l’ex nerazzurro Alvaro Recoba ha parlato anche dell'attuale momento dell'Inter

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nell'intervista rilasciata al canale YouTube di Gianluca Rossi, l’ex nerazzurro Alvaro Recoba ha parlato anche dell'attuale momento dell'Inter: "La seguo, ho visto il derby. Se non ci fosse stato un Napoli come quello di quest'anno, sarebbe stata in competizione. Non lasciano un punto, chiunque fa fatica e lo scudetto sarà loro. L'Inter mi piace come gioca, ma non ha avuto la continuità che ha avuto il Napoli”.